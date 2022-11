Temporada de viagens de inverno aumenta voos internacionais no Japão

Voos internacionais em aeroportos japoneses aumentaram em mais de três vezes no início da temporada de viagens de inverno do hemisfério norte, em relação ao mesmo período no ano anterior. A expansão vem na esteira do relaxamento das restrições de medidas de combate ao novo coronavírus.

Segundo o Ministério dos Transportes, Infraestrutura e Turismo do Japão, 1.920 viagens internacionais de ida e volta estavam planejadas para utilizar aeroportos do país durante a primeira semana da temporada, que teve início no domingo (30), ou seja, 3,2 vezes mais que no mesmo período de 2021.

Expansão

O número de voos de companhia aéreas japonesas praticamente duplicou, enquanto voos de companhias sul-coreanas e taiwanesas chegaram a aumentar cerca de 20 vezes em relação aos números de um ano atrás.

Voos entre o Japão e a China ainda não foram completamente reiniciados devido à manutenção de rigorosos controles de fronteira por Pequim. Esta é uma das razões pelas quais o número total de voos internacionais usando aeroportos japoneses permanece a 37% dos níveis registrados antes da pandemia.

