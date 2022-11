Atlético-MG arranca empate de 2 a 2 com o São Paulo no Morumbi

O Atlético-MG arrancou um empate de 2 a 2 com o São Paulo, na noite desta terça-feira (1) no estádio do Morumbi, em disputa direta por uma vaga para a próxima edição da Copa Libertadores. O resultado foi positivo para o Fluminense, que se garantiu na fase de grupos da próxima edição da competição continental.

💪🏾⚫⚪ FIM DE JOGO! NO MORUMBI, O ATLÉTICO BUSCA O EMPATE CONTRA O SÃO PAULO, 2 A 2, E TRAZ PARA BELO HORIZONTE UM IMPORTANTE PONTO NA BUSCA PELA VAGA NA LIBERTADORES! ⚽ Vargas, duas vezes, marcou para o Alvinegro.#VamoGalo #SPFCxCAM 🏴🏳️ pic.twitter.com/4rKw2GMyFI — Atlético (@Atletico) November 2, 2022

Após a igualdade, o Tricolor do Morumbi chegou aos 51 pontos, na 8ª posição, enquanto o Galo somou 52 pontos, na 6ª posição.

Mesmo jogando fora de casa, o Atlético-MG abriu o placar com o chileno Vargas, aos 24 minutos do primeiro tempo em cobrança de pênalti. Porém, antes do intervalo, o São Paulo chegou à virada graças ao faro de gol do argentino Calleri, que marcou duas vezes.

O placar permaneceu assim até os 35 minutos da etapa final, quando o lateral Mariano cruzou para o chileno Vargas decretar o empate final.

Classificação na fase de grupos

Apesar de não entrar em campo nesta terça, o Fluminense comemorou este resultado. A equipe das Laranjeiras já havia garantido presença na fase prévia da Copa Libertadores após derrotar o Ceará por 1 a 0 na última segunda. Mas o empate entre o Galo e o time do Morumbi garantiu a equipe de Fernando Diniz na fase de grupos da competição continental.