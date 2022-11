Flamengo domina seleção da Copa Libertadores

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) anunciou nesta segunda-feira (31) a seleção da Copa Libertadores. E o campeão Flamengo dominou a escalação, com a presença de seis jogadores (Santos, David Luiz, Éverton Ribeiro, Arrascaeta, Gabriel Barbosa e Pedro) e do técnico Dorival Júnior.

O Athletico-PR, o outro finalista da competição continental, é representado pelo veterano zagueiro Thiago Heleno e pelo jovem atacante Vitor Roque. A terceira equipe do Brasil representada na equipe é o Palmeiras, com o zagueiro Gustavo Gómez e o meio-campista Gustavo Scarpa.

A única equipe que não é do Brasil que conta com um jogador é o Vélez Sarsfield, com o meia-atacante Janson.