Futebol de cegos: Brasil perde nos pênaltis e é vice na Copa América

A seleção brasileira de futebol de cegos adiou o sonho do hepta na Copa América ao perder nos pênaltis por 2 a 1 para a Argentina em Córdoba, casa dos adversários, que levantaram a taça pela quarta vez na história. No tempo normal, a final valendo o título terminou empatada em 0 a 0 no Estádio da Liga Cordobesa, na sexta-feira (28). Brasil e Argentina já haviam se enfrentado na segunda rodada da competição, com vitória da seleção por 1 a 0.

Valeu, time! 🤜🤛 A Seleção brasileira de futebol de cegos disputou o 1º lugar na Copa América, em Córdoba. Após o empate por 0 a 0 no tempo normal, a equipe foi derrotada pela Argentina nos pênaltis por 2 a 1 e ficou em segundo lugar na competição. 🥈#LoteriasCaixa pic.twitter.com/9cdPXo4uf0 — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) October 28, 2022

“A gente sabia que era um jogo muito difícil, que sempre acaba decidido nos detalhes. No primeiro tempo, não fomos tão bem, mas depois no segundo tempo conseguimos acertar a linha de passe e tivemos algumas finalizações. Mas esporte de alto rendimento é isso, várias seleções querem ganhar. O trabalho está sendo bem feito, e a derrota serve para se analisar onde erramos para melhorar. Agora é trabalhar porque o ano que vem será muito importante e teremos duas competições para tentar nos classificar para Paris 2024″, disse o técnico Fábio Vasconcelos, em depoimento para a Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV).

Desde a primeira edição da Copa América em 1997, a seleção se classificou para 10 finais. Ganhou em 2019, 2013, 2009, 2003, 2001 e 1997. Em quatro ocasiões ficou em vice (2022, 2017, 2005 e 1999).

O ano que vem será por demais importante para a seleção brasileira em busca de uma vaga na Olimpíada de Paris 2024. O país disputará a Copa do Mundo em Birmingham (Inglaterra) e os Jogos Parapan-Americanos do Chile. Para assegurar vaga em Paris 2024, o Brasil precisará ficar entre os três primeiros colocados ao final do Mundial, ou se sagrar campeão no Parapan.