Corinthians não sai do 0 a 0 com Goiás e permanece no G5 do Brasileiro

Quinto colocado na Série A do Campeonato Brasileiro, o Corinthians empatou em 0 a 0 com o Goiás no Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha) em Goiânia, e desperdiçou a chance de ingressar no G4. Já nos acréscimos, o atacante Yuri Aberto marcou para o Timão, mas o gol foi invalidado pelo bandeira, que anotou impedimento do jogador. Após intervenção do árbitro de vídeo (VAR), o impedimento foi confirmado. O fato gerou descontentamento por parte dos jogadores e comissão técnica do Corinthians, entre eles o treinador Vitor Pereira.

O resultado da partida atrasada 32ª rodada do Brasileirão – o jogo foi foi adiado pelo STDJ para este sábado (29) devido à divergência sobre a presença de público na Serrinha – deixou o Timão na quinta posição da tabela, com 58 pontos, mesmo total do Fluminense (4º). Já o Goiás, comando pelo técnico Jair Ventura, segue na 13ª posição, com 43 pontos.

As equipes fizeram um jogo parelho no primeiro tempo. Por muito pouco o atacaante Yuri Alberto não abre o placar para o Timão aos 23 minutos, ao arriscar um chute da entrada da área, mas a bola desviou na defesa. Na sequência, foi a vez de Pedro Raul quase marcar para o Esmeraldino, após arrancar com a bola e chutar rasteiro, mas o goleiro Cássio defendeu. Em seguida, nova chance dos donos da casa, desta vez com Dada Belmonte que mandou uma bomba na trave. Aos 31 minutos, o Timão quase inaugurou o placar: Roger Guedes avançou pela esquerda e rolou para Fausto chutar de primeira, mas a bola tirou tinta do travessão e foi para fora.

Após o intervalo, as chances reais de gol diminuíram. Embora com mais posse de bola, o Corinthians sofreu nas finalizações. Já aos 36 minutos, faltou muito pouco para o Goiás abrir o placar, com ajuda de Cantillo, volante corintiano. Ao tentar cruzar, ele quase marcou contra: a bola explodiu travessão. A melhor chance de gol da equipe paulista foi nos acréscimos, novamente com o centroavante Yuri Alberto, que recebeu passe de Giovane, antes de empurrar para o fundo da rede, mas o gol não valeu: o árbitro anotou o impedimento do jogador, para frustração do Timão. O duelo na Serrinha terminou mesmo sem gols.