Ministro: MP de combate ao assédio na educação traz mudança de cultura

Baseado em ação de uma universidade cearense, o governo federal publicou esta semana medida provisória (MP) para prevenir o assédio sexual em instituições de ensino. “ A MP traz uma mudança de cultura trazendo uma série de materiais informativos, cursos para conscientização, mas também com a obrigação das instituições de ensino apresentarem um plano prático com ações concretas para que essas pessoas que são vítimas do assédio sexual se sintam seguras para denunciar e que a denúncia tenha consequências”, disse o ministro da Educação, Victor Godoy, em entrevista ao programa A Voz do Brasil desta sexta-feira (28).

De acordo com o ministro, depois que a universidade cearense aplicou o plano, 14 professores foram afastados das atividades educacionais por terem assediado sexualmente estudantes. Os profissionais que souberem de situações de assédio terão obrigação de denunciar.

Computação

Esta semana foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação um parecer sobre o ensino de educação para estudantes da educação básica. Godoy destaca que o plano abrange a preparação de professores e a parceria com empresas do ramo, como Microsoft, Google e Oracle.

“Nós vivemos no mundo da tecnologia, estamos falando em metaverso, inteligência artificial, realidade virtual, então, precisamos pensar como preparar os estudantes para esse mundo e para o que virá no futuro”, defendeu o ministro. Segundo plano, as escolas terão o prazo de um ano para inserir no currículo, desde o início da educação fundamental, do primeiro ano, até o terceiro ano do ensino médio, atividades que incluem esse pensamento computacional.

Assista ao programa na íntegra: