Argentina chega a acordo com Clube de Paris sobre dívida de US$2 bi

A Argentina chegou a um acordo para o pagamento de cerca de US$ 1,97 bilhão que deve ao Clube de Paris, disseram o governo da Argentina e o grupo de credores nesta sexta-feira (28), o que atrasará os pagamentos até 2028 e trará alívio de cerca de US$ 248 milhões ao país.

“Hoje, a Argentina concluiu com sucesso um acordo com o Clube de Paris para normalizar as relações entre nosso país, nossas empresas e nossos trabalhadores com os países do bloco europeu”, disse o ministro da economia argentino, Sergio Massa.

O acordo reduz a atual taxa de juros da dívida de 9% para uma média ponderada de 4,5%, de acordo com um documento compartilhado com a Reuters por autoridades. Os pagamentos começam a partir de dezembro com os juros gradualmente subindo de 3,9%.

A Argentina pagará cerca de 40% nos próximos dois anos, disse o governo no documento, um perfil de pagamento que afirmou ser “sustentável e não comprometer o processo de fortalecimento das reservas internacionais”.

Buenos Aires, que reestruturou mais de 100 bilhões de dólares em dívidas com credores privados e o Fundo Monetário Internacional (FMI) nos últimos dois anos, continua em uma posição precária, com reservas em moeda estrangeira escassas que tenta reconstruir.

O Clube de Paris, que tem Estados Unidos, Japão e Alemanha entre seus membros, deu à Argentina no ano passado mais tempo para pagar a dívida, permitindo que Buenos Aires negociasse uma reformulação bem sucedida de seu programa com o FMI sobre um novo programa de 44 bilhões de dólares.

O Clube de Paris disse em comunicado que os dois lados renovaram o acordo da dívida para liquidar os pagamentos restantes ao longo de um período de seis anos entre dezembro de 2022 e setembro de 2028.

