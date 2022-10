Felipão rechaça favoritismo do Flamengo na final da Libertadores

Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (28) ao lado do zagueiro Thiago Heleno, o técnico do Athletico-PR, Luiz Felipe Scolari, rechaçou qualquer favoritismo do Flamengo na decisão da Copa Libertadores, que será disputada a partir das 17h (horário de Brasília) do próximo sábado (29) no estádio Monumental de Guayaquil (Equador).

Segundo o técnico, tanto a equipe da Gávea como a da Arena da Baixada reúnem condições de conquistarem o título: “Favoritismo? É 50% contra 50%. São dois finalistas e quem jogar melhor pode vencer. Não achem que a equipe que chega à final é tão ruim quanto a melhor de todas. Quem está aqui é porque tem condições”.

Coletiva pré-jogo!

🗣️ Felipão e Thiago Heleno falam agora no palco da decisão! #Athletico #Libertadores pic.twitter.com/qltQWjuI8X — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) October 28, 2022

Na opinião de Felipão, o fato de a decisão ser em jogo único iguala as condições dos dois finalistas: “Nesses jogos [em partida única], equipes de qualidade podem ter uma situação que não é adequada […]. É tudo diferente das situações anteriores e podemos nos transformar em uma equipe vencedora. Sabemos que temos que fazer coisas diferentes em alguns sentidos, mas é um jogo único e pretendemos não cometer erros que cometemos em outras competições”.