Meio Ambiente lança programa para ter frota mais sustentável

Substituir veículos antigos e mais poluentes por outros mais novos e que emitem menos gases. Esse é o objetivo do programa Frota Mais Verde, recém lançado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). De acordo com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, entrevistado do programa A Voz do Brasil desta quinta-feira (27), nosso país tem mais de 2,3 milhões de caminhões e cerca de 900 mil tem mais de 30 anos. A frota de veículos leves tem cerca de 45 milhões de automóveis e cerca de 26 milhões são anteriores a 2013, disse o ministro.

Leite explicou que o programa dará um bônus para quem sucatear o veiculo com mais de 30 anos por meio da criação de um fundo garantidor com juros mais baratos para que a pessoa possa comprar um veículo mais moderno, menos emissor e com menos impacto ambiental. “Não é para comprar um veículo novo e sim um veículo mais novo” explicou. “Se a gente conseguir renovar a frota o impacto para o meio ambiente é muito maior”.

COP 27

Durante a entrevista o ministro também declarou que o Brasil quer se apresentar como um fornecedor de energias verdes para o mundo na próxima Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática – a COP 27 – que será realizada entre os dias 6 e 18 de novembro no Egito. “O Brasil tem um grande potencial de produzir energia limpa e barata”, disse. De acordo Joaquim Leite, esse é o grande diferencial do nosso país. Ele esclareceu aos ouvintes do programa o que são energias verdes, ou seja, aquelas 100% renováveis, a exemplo da energia solar, eólica e de biomassa. Energias que, segundo ele, podem ser transformados em hidrogênio verde e amônia verde para exportação”.

O ministro também disse que a COP 26 será uma oportunidade de o Brasil trazer financiamento climático “para acelerar toda essa economia verde”. Segundo ele, a expectativa é de que o setor privado atue nessas atividades sendo financiado com juros mais baratos.

