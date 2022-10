Liverpool bate Ajax e se garante nas oitavas da Liga dos Campeões

O Liverpool (Inglaterra) superou um início lento para vencer o anfitrião Ajax (Holanda) por 3 a 0 nesta quarta-feira (26), garantindo o segundo lugar no Grupo A e avançando para a fase eliminatória da Liga dos Campeões.

A big win in Amsterdam 🤩 pic.twitter.com/CfvkLWrcHI — Liverpool FC (@LFC) October 26, 2022

O egípcio Mohamed Salah colocou o Liverpool na frente quando o jogo parecia desfavorável para a equipe inglesa, três minutos antes do intervalo, e o time consolidou o comando após a parada, com dois gols rápidos de Darwin Nunez e Harvey Elliott.

A vitória manteve os ingleses três pontos atrás do líder Napoli (Itália), que venceu por 3 a 0 o Rangers (Escócia) em casa, somando o máximo de pontos em seus cinco jogos da fase de grupos até agora.

O Napoli visita Anfield na próxima terça-feira (1) para decidir o primeiro lugar, quando o Liverpool precisará de pelo menos uma vitória por 3 a 0 para superar o líder do campeonato italiano no confronto direto, após perder por 4 a 1 em setembro.

O Ajax precisava vencer por dois gols de diferença para manter suas poucas esperanças na Liga dos Campeões, mas agora lutará com o Rangers em Glasgow na próxima semana por uma vaga na Liga Europa. O clube holandês tem três pontos, enquanto o Rangers ainda não pontuou.

Pelo Grupo B, o Atlético de Madrid empatou por 2 a 2 em casa com o Bayer Leverkusen (Alemanha), e deixou escapar a classificação ao perder um pênalti nos acréscimos do segundo tempo. A cobrança de Yannick Carrasco foi defendida pelo goleiro Lukas Hradecky, que ainda viu o rebote de Saul Niguez acertar o travessão antes de a bola sair.

O resultado colocou o Porto (Portugal), que venceu o líder isolado Club Brugge (Bélgica) por 4 a 0 em casa, nas oitavas da competição. A equipe belga já está garantida na próxima fase com 10 pontos.

No Camp Nou, o Bayern de Munique (Alemanha) bateu o já eliminado Barcelona (Espanha) por 3 a 0 com gols de Mané, Choupo-Moting e Pavard. A equipe catalã começou o jogo já fora das oitavas, já que a Inter de Milão (Itália) havia goleado o Viktoria Plzen (República Tcheca) por 4 a 0 mais cedo. O Bayern lidera o grupo com 15 pontos, cinco à frente da Inter.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.