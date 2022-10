Cientistas reconstroem batalhas bíblicas épicas em novo estudo

As ruínas antigas contam apenas uma história parcial dos épicos cercos e conquistas contados na Bíblia hebraica, mas os cientistas estão usando novas tecnologias de datação para reconstruir eventos históricos e ver como eles se assemelham ao que é descrito nas escrituras.

Usando leituras de campos geomagnéticos antigos que foram preservados ao longo do tempo em tijolos de barro de locais destruídos pelo fogo, e em duas coleções de objetos cerâmicos, cientistas da Universidade Hebraica e da Universidade de Tel Aviv dataram esses restos com mais precisão.

O método foi usado no passado, mas nunca nessa extensão.

“Como temos um banco de dados muito grande, podemos comparar muitos locais diferentes de acordo com o sinal magnético e, assim, chegar a um método de datação muito preciso”, disse Yoav Vaknin, do Instituto de Arqueologia da Universidade de Tel Aviv, à Reuters.

As descobertas do estudo indicam, por exemplo, que o exército de Hazael, rei de Aram-Damasco mencionado pela primeira vez no Livro dos Reis, foi responsável pela destruição de várias cidades, incluindo Tel Rehov, Tel Zayit e Horvat Tevet.

Em termos de sua aplicação moderna, Vaknin diz que o campo magnético e sua atividade é um dos maiores mistérios que os cientistas enfrentam e essa tecnologia pode ser usada para prever como o campo magnético mudará e se comportará no futuro.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.