Tarcísio afirma que dará crédito aos micros e pequenos empreendedores

O candidato do Republicanos ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou hoje (24) que, se eleito, dará crédito aos micro e pequenos empreendedores e reduzirá a carga tributária sobre o setor. O candidato ainda defendeu investimentos em infraestrutura, capacitação profissional e a desburocratização.

“A nossa ideia é criar uma estrutura de crédito para que consiga trabalhar com menores taxas e maiores prazos, utilizando o Banco do Povo, o Desenvolve SP, em articulação com todo o sistema financeiro, além de um crédito orientado a bons projetos”, disse, em entrevista, na capital paulista.

“O investimento em infraestrutura também é fundamental porque melhora a competitividade e gera muito emprego”, acrescentou.

Tarcísio destacou ainda que pretende dar atenção especial à capacitação profissional e à assistência técnica destinada aos empreendedores. O candidato ressaltou que as medidas respeitarão as vocações econômicas de cada região do estado.