Foguete VSB-30 é lançado com sucesso da Centro Espacial de Alcântara

A Agência Espacial Brasileira (AEB) concluiu com sucesso o lançamento do foguete VSB-30 do Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão, pela Operação Santa Branca. O foguete levou a bordo o Modelo de Qualificação da Plataforma Suborbital de Microgravidade (MQ-PSM), que será usada em pesquisas científicas. Os próximos passos envolvem a análise dos resultados dos experimentos.

O objetivo da operação, realizada no domingo (30), é o de capacitar o país para oferecer às empresas e institutos de pesquisa a possibilidade de experimentos em microgravidade.

“O Brasil já poderá prover, de forma autônoma, serviços de experimentação em ambiente microgravidade, usando o Centro Espacial de Alcântara (CEA), o VSB-30 e a PSM. Abriremos, também, um mercado para a indústria espacial brasileira, para os empreendedores e para as Instituições de Ciência e Tecnologia”, explicou o presidente da AEB, Carlos Moura.

O primeiro lançamento com o VSB-30 no Brasil ocorreu em outubro de 2004. O foguete foi desenvolvido pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço em parceria com o Centro Aeroespacial Alemão. Até então, foram lançados 33 foguetes do mesmo tipo, cinco deles no Brasil e 28 no exterior.

A Plataforma Suborbital de Microgravidade (PSM) foi desenvolvida por meio de uma parceria entre a Agência Espacial Brasileira, a empresa Orbital Engenharia, a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e o Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE). Nessa plataforma, foi embarcado um conjunto de instrumentos para a avaliação do desempenho do voo e o experimento Forno Multiusuários, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

