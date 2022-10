Grêmio garante retorno à Série A do Brasileiro

O Grêmio garantiu matematicamente o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro após derrotar o Náutico por 3 a 0, neste domingo (23) no estádio dos Aflitos, em Recife, na partida que encerrou a 36ª rodada da Série B.

ACABOOOUU!

Quis o destino que fosse no estádio dos Aflitos. Com 2 gols de Bitello e um de Lucas Leiva garantimos o nosso acesso! Foi desafiador, doloroso e angustiante em alguns momentos, mas uma coisa sempre soubemos, estaríamos juntos nesta luta.

🇪🇪 #NAUxGRE #Brasileirão2022 pic.twitter.com/RrB790q2OC — Grêmio FBPA (@Gremio) October 23, 2022

Com o triunfo fora de casa, o Tricolor assumiu a vice-liderança da competição com 61 pontos e não pode mais ser ultrapassado pelo Ituano, que ocupa a 5ª posição com 54 pontos. Já o Timbu, que já está matematicamente rebaixado para a Série C, permanece na lanterna com 30 pontos.

O destaque da partida foi o meio-campista Bitello, que marcou dois gols. Mas o gol mais significativo foi do volante Lucas Leiva, que participou do acesso do Grêmio em 2005 na partida que ficou para a história como Batalha dos Aflitos.