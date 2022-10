São Paulo:candadatos ao governo participam de comício e carreatas

Pela manhã o candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT) participou de uma Carreata na Brasilândia, na zona norte da capital e concedeu entrevista coletiva aos jornalistas.

Na entrevista, Haddad disse que, para os jovens do bairro, vai criar o instituto Estadual de ensino, com o mesmo padrão de qualidade dos Institutos Federais. “O jovem vai concluir o ensino médio com uma profissão e com uma certificação. É qualificar a juventude com ensino médio renovado”.

Ele também afirmou que vai acelerar as obras do metrô no local. “Outra coisa que vai ajudar muito é trazer o metro para cá. O metrô foi prometido há mais de 10 anos e não chegou. O hospital que eu prometi está funcionando e o terreno foi reservado para receber uma estação do metrô”.

Para a saúde, ele prometeu hospitais regionais e recursos para as santas casas. “Vamos recuperar a nota fiscal paulista e destinar o recurso adicional para capitalizar as santas casas, muitas endividadas. Vamos também reforçar o orçamento dos hospitais regionais, e levar a experiência da capital, que deu muito certo, com os hospitais dias”. À tarde a carreata foi na Cidade Tiradentes, extremo leste do município.

Já o o candidato pelo Republicanos ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou de comício, pela manhã, em Guarulhos com o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). Após, ele fez gravação de programa eleitoral.

Em entrevista à imprensa, o candidato prometeu fazer o Trevo do Bonsucesso em Guarulhos. “É uma obra que já está no contrato da Dutra, é uma obra que ia acontece em 2026 e nós vamos começá-la ainda esse ano. O Hospital da Mulher vai ser feito em Guarulhos, vamos dar prioridade absoluta à questão da saúde pública; também a alça do rodoanel e o que todo mundo quer, o metrô, a gente vai fazer com que o metrô chegue em Guarulhos

À noite, Freitas participa de encontro com Lideranças Religiosas, ao lado de Bolsonaro, em Itaquera, na zona leste da capital paulista.