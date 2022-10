Corinthians e Ferroviária caem na Libertadores Feminina

O Brasil não teve um bom dia na Copa Libertadores feminina, pois as duas equipes do país que entraram em campo neste sábado (22), Corinthians e Ferroviária, perderam as suas respectivas partidas pelas quartas de final e acabaram eliminadas da competição.

🔵🟡 ¡Victoria de @BocaJrsOficial! El equipo argentino venció a @SCCPFutFeminino por 2-1 y jugará las Semifinales de la CONMEBOL #LibertadoresFEM#LaGloriaEsDeEllas pic.twitter.com/PPAV80rrT5 — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 22, 2022

Na primeira partida do dia, as Brabas do Timão foram superadas pelo Boca Juniors (Argentina) por 2 a 1 no estádio Casa Blanca, em Quito (Equador). Depois foi a vez de as Guerreiras Grenás caírem diante do Deportivo Cali (Colômbia) por 2 a 1.

🔝🇨🇴 ¡Victoria agónica de @CaliFemenino! El conjunto colombiano venció a @guerreirasgrena y se metió en Semifinales de la CONMEBOL #LibertadoresFEM.#LaGloriaEsDeEllas pic.twitter.com/jhcsYz46il — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 23, 2022

Assim, o Brasil segue tendo apenas um representante na competição, o Palmeiras, que pega o Santiago Morning (Chile), a partir das 19h15 (horário de Brasília) do próximo domingo (23).