Bolsonaro diz que Brasil está pronto para decolar

O candidato à reeleição à Presidência da República pelo PL, Jair Bolsonaro, recebeu o apoio de centenas de vereadores e prefeitos paulistas e do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, em um evento na tarde desta quinta-feira (20), em um ginásio de esportes. Bolsonaro agradeceu a todos e pediu empenho para garantir uma votação mais expressiva no segundo turno no estado, que reúne o maior eleitorado nacional, com 22,1% do total.

“Chegar à Presidência da República é uma missão. Aqui cada um tem uma missão de Deus para cumprir. A minha está sendo esta. E creio, se for a vontade de Deus, passando pelas mãos de vocês, a gente vai continuar na Presidência da República”, disse Bolsonaro.

O candidato disse aos presentes que os dias difíceis afetaram o governo nos últimos, com o combate à pandemia de covid-19, que causou muitas mortes na população e levou a uma recessão econômica mundial. “Vocês sabem o que foram esses 3 anos e 8 meses. O que aconteceu no Brasil, o que tivemos pela frente, a pandemia, que lamentavelmente vitimou muita gente e que foi um golpe muito forte na economia”.

Bolsonaro disse que o governo conseguiu vencer o momento desfavorável e retomar o crescimento da economia, com redução inflacionária no último trimestre e baixa expressiva no preço dos combustíveis. “Vencemos esse momento, estamos no terceiro mês com inflação negativa, os combustíveis estão na casa dos R$ 5, a gasolina, atendemos os mais humildes, os mais pobres, com programas sociais permanentes”, afirmou.

O candidato destacou também as pautas conservadoras defendidas por seu governo, frisando que o Brasil é um país predominantemente cristão. “Temos as nossas pautas, chamadas conservadoras, de família, que nós defendemos. Somos um país de 90% de cristãos. Não queremos aqui ideologia de gênero, não queremos liberar as drogas, nós respeitamos a propriedade privada”, disse.

Bolsonaro ressaltou que a economia do Brasil está organizada e pronta para um novo ciclo de crescimento no futuro próximo. “O Brasil está arrumadinho, está pronto para decolar. É um exemplo para o mundo, a situação econômica atual do nosso Brasil. E daqui a poucos dias, mais do que um presidente, os senhores vão escolher que destino vocês querem dar para o nosso país. Não existe comparação. Lá atrás, um rastro de corrupção e descaso. E vocês sabem como foi o meu governo. Há uma diferença enorme”, disse.

O candidato disse que o momento é de decisão. “Eu vim pedir a vocês mais do que um voto. O trabalho, o empenho. E dá para virar voto. Convencer indecisos, comparecer. Nós já viramos Minas Gerais. São Paulo, estamos em vantagem. Estamos ganhando terreno em todos estados do Brasil. A maioria dos governadores eleitos ou reeleitos fechou conosco. O futuro da nossa pátria e dos nossos filhos passa agora pelo empenho de cada um. Vamos ampliar em São Paulo, com o apoio especial do nosso governador [Rodrigo Garcia]”, disse.