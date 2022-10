Presidente do TSE se reúne com representantes de plataformas digitais

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, se reuniu hoje (19) com representantes de empresas que operam redes sociais para solicitar “total vigilância” no combate à desinformação no segundo turno das eleições.

Durante o encontro, foram debatidas medidas para aumentar a rapidez na retirada de conteúdos das campanhas à Presidência da República que, após decisão do tribunal, forem considerados falsos.

A reunião contou com a participação de representantes das plataformas Google, TikTok, Kwai, Likedin, Twitter e a Meta, empresa que opera as redes Facebook, Instagram, WhatsApp.

Em agosto de 2019, o TSE criou um programa permanente de enfretamento à desinformação. Cerca de 150 parceiros participam dos trabalhos, entre eles, instituições públicas e privadas, entidades profissionais e redes sociais.