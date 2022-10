Camisa de Maradona da final da Copa de 1986 retorna à Argentina

Trinta e seis anos depois que Diego Maradona ajudou a Argentina a superar a Alemanha e vencer a Copa do Mundo na Cidade do México, a camisa vestida pelo jogador na disputa retornou a sua terra natal.

O alemão Lothar Matthaeus, que trocou as camisetas com Maradona, doou a peça à embaixada da Argentina em Madri em agosto e a camisa foi entregue à associação de futebol do país (AFA) pelo colecionador Marcelo Ordas nesta quarta-feira (19).

El Presidente Claudio Tapia le entregó a Lili Monsegou, Secretaria del Hospital Fernández, una camiseta de la Selección @Argentina firmada por los futbolistas para fines benéficos. ¡Un placer poder colaborar con ustedes! 🙂💙 pic.twitter.com/ih1yZrWeul — AFA (@afa) October 18, 2022

“Quero agradecer a você, Marcelo, por ter nos trazido essa armadura. Uma armadura importante para todo o futebol argentino. Essa camisa permitiu nos abraçarmos quando conquistamos o título do México”, disse o presidente da AFA, Claudio Tapia, em comunicado. “O valor disso significa muito para nosso país e nossa história.”

Maradona deu assistência a Jorge Burruchaga para o gol da final de 1986 no Estádio Azteca, quando a Argentina venceu por 3 a 2 e conquistou seu segundo título mundial.

A camisa “Mão de Deus” de Maradona, que ele usou quando marcou dois dos gols mais famosos da história do futebol contra a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, foi vendida pelo valor então recorde de 7,14 milhões de libras (o equivalente a R$ 42,3 milhões) em um leilão em maio.

Essa camiseta está emprestada ao Museu do Esporte do Catar, que sediará a Copa do Mundo deste ano a partir de 20 de novembro.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.