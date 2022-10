Jota desfalcará Portugal na Copa do Mundo por lesão, diz Klopp

Portugal sofreu um duro golpe antes da Copa do Mundo com o desfalque do atacante Diogo Jota para o torneio no Catar devido a uma lesão na panturrilha, disse o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, nesta terça-feira (18).

Jota, de 25 anos, foi retirado de maca nos acréscimos durante a vitória do Liverpool por 1 a 0 na Premier League contra o Manchester City no fim de semana.

After such a good night at Anfield mine ended in the worst way ! In the last minute one of my dreams collapsed 💔

I will be one more supporting from the outside, club and country, and fighting to be back as soon as possible 🙏

You’ll Never Walk Alone pic.twitter.com/gKssZSnLZ1

