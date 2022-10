Evento de robótica espera receber até 10 mil pessoas em São Paulo

Começa hoje (17) o Robótica 2022, evento que reúne estudantes, professores e instituições de pesquisa para apresentar soluções e projetos em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

A organização do evento estima que até 10 mil pessoas visitem o evento que tem entrada gratuita e vai até sábado (22), no campus do Centro Universitário Centro Universitário da Fundação Educacional Inaciana (FEI).

Serão realizadas disputas durante o evento. Na Competição Brasileira de Robótica, estudantes do ensino superior vão apresentar projetos em que robôs, sem intervenção humana, devem realizar tarefas cotidianas. Estudantes do ensino fundamental e médio participam da Olimpíada Brasileira de Robótica, onde eles devem desenvolver robôs capazes de fazer resgate de vítimas de desastres em um ambiente simulado.

O evento é organizado pela RoboCup Brasil, associação sem fins lucrativos, fundada em 2007, que reúne professores e pesquisadores de todo o Brasil.