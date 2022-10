Na capital paulista, Haddad defende aumento do salário mínimo estadual

O candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad, da Coligação Juntos por São Paulo, participou de duas caminhadas hoje (15) na capital paulista.

A primeira delas na comunidade de Heliópolis, logo pela manhã, onde Haddad disse a apoiadores que vai corrigir e aumentar o salário mínimo paulista, atualmente R$ 1.284. “Em janeiro de 2023, o salário mínimo vai para R$ 1.580 e o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) da carne vai ficar zero para você voltar a comer churrasco no final de semana. Não só o da carne, mas da cesta básica também”, promete o candidato.

À tarde, ele participou de uma caminhada pelo Dia do Professor, que teve início na Avenida Paulista e se encerrou na Praça da República, no centro da capital, onde, em frente a sede da secretaria estadual da Educação, Haddad discursou aos professores e disse que vai rediscutir um decretodo governo do estado que determinou uma contribuição de até 16% sobre os valores recebidos por aposentados e pensionistas do estado paulista.

“Primeira coisa que vamos fazer em janeiro é abrir uma mesa de negociação para a gente colocar fim ao mal que foi cometido contra a categoria”, acrescentou.

Já o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, da Coligação São Paulo Pode Mais, não teve agenda neste sábado.