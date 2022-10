Festival Curta de Campos do Jordão começa hoje

Voltando ao presencial após duas edições realizadas de forma online por causa da pandemia do novo coronavírus, tem início hoje (15) em Campos do Jordão (SP) o Festival de Curta. Em sua oitava edição, o festival idealizado pela Associação Cultural Cineclube Araucária em parceria com a Secretaria Municipal de Valorização da Cultura, vai até o dia 22 no Espaço Cultural Dr. Além, com entrada gratuita.

Nesta edição serão apresentados 125 curtas-metragens. Desse total, 47 foram feitos por mulheres.

Para a cerimônia de abertura, marcada para as 19h de hoje, será exibido o longa Todos os mortos, de Caetano Gotardo e Marco Dutra. No encerramento, marcado para as 19h do dia 22 de outubro, será feita uma homenagem à documentarista e professora de cinema Tetê Mattos.

Além de ocorrer de forma presencial, os filmes da sessão competitiva também poderão ser assistidos online no canal do Cineclube Araucária no YouTube. Cada sessão ficará disponível por 24 horas no canal online. As cerimônias de abertura e de encerramento também poderão ser acompanhadas virtualmente, em tempo real, pelo mesmo canal.

O festival também vai promover diversas outras atividades, como lançamento de livros, oficinas e bate-papos. Essas atividades serão realizadas nas dependências do Espaço Cultural Dr. Além.

A lista dos selecionados, a programação e mais informações sobre o festival estão disponíveis no site do evento.