Mulheres são acusadas de danos criminosos por jogarem sopa em pintura

Duas mulheres foram acusadas de danos criminosos depois que manifestantes contra mudanças climáticas jogaram sopa na pintura Girassóis, de Vincent van Gogh, na Galeria Nacional de Londres, disse a polícia britânica neste sábado (15).

Um vídeo postado pelo grupo Just Stop Oil, que vem realizando protestos nas últimas duas semanas na capital britânica, mostrou duas mulheres jogando duas latas de sopa de tomate na pintura, uma das cinco versões expostas em museus e galerias em todo o mundo.

A galeria disse que o incidente causou danos pequenos à moldura e que a pintura estava ilesa. Mais tarde, ela voltou a ser exposta.

A polícia disse que duas mulheres, de 21 e 20 anos, irão mais tarde ao tribunal de Westminster acusadas de “danos criminais à moldura da pintura Girassóis de Van Gogh”.

Outro ativista também aparecerá no tribunal, acusado de danificar a placa na sede da polícia New Scotland Yard, no centro de Londres.

A polícia disse que 28 pessoas haviam sido presas durante os protestos de sexta-feira.