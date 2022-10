Confira a agenda dos candidatos à Presidência para esta sexta (14/10)

Esta é a agenda dos dois candidatos à Presidência para esta sexta-feira. Candidatos terão agenda no Nordeste e no Sudeste. O segundo turno da eleição será no dia 30 de outubro.

Jair Bolsonaro (PL): às 8h, concede entrevista para podcast; às 11h, faz caminhada em Duque de Caxias (RJ) e, às 14h, se reúne com prefeitos mineiros em Belo Horizonte.

Lula (PT): às 10h, atende a imprensa e depois participa de uma caminhada em Recife.