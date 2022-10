Com dois gols, Lewandowski mantém Barcelona vivo na Liga dos Campeões

Robert Lewandowski marcou dois gols no final da partida e deu ao Barcelona um ponto no empate de 3 a 3 com a Inter de Milão nesta quarta-feira (12), o que manteve vivas as esperanças de chegar às oitavas de final da Liga dos Campeões.

O Barcelona ainda pode ser eliminado na fase de grupos da competição pela segunda temporada consecutiva, mas o gol de empate de Lewandowski nos acréscimos deu a eles a chance de avançar com dois jogos restantes.

Barcelona 1-0 Inter

Barcelona 1-1 Inter

Barcelona 1-2 Inter

Barcelona 2-2 Inter

Barcelona 2-3 Inter

Barcelona 3-3 Inter Incredible 🤯#UCL pic.twitter.com/ur90sorEAr — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 12, 2022

A equipe espanhola assumiu a liderança com um arremate à queima-roupa de Ousmane Dembélé a cinco minutos do intervalo, mas Nicolo Barella empatou aos cinco minutos do segundo tempo com um após cruzamento de Alessandro Bastoni.

Um gol de Lautaro Martínez na entrada da área colocou o Inter na frente 13 minutos depois, antes de Lewandowski empatar em um rebote a oito minutos do fim.

A Inter recuperou a liderança a um minuto do final, quando Robin Gosens finalizou um contra-ataque, mas a cabeçada de Lewandowski três minutos depois resgatou o Barça, que está em terceiro no Grupo C com quatro pontos, três atrás do Inter e oito atrás do Bayern de Munique.

