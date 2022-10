PSG empata de novo com o Benfica em 1 a 1 na Liga dos Campeões

O Paris Saint- Germain empatou em casa por 1 a 1 com o Benfica no confronto pelo Grupo H da Liga dos Campeões da Europa nesta terça-feira (11), marcando o terceiro jogo consecutivo em que o time francês não consegue vencer.

O atacante Kylian Mbappé abriu o placar cobrando pênalti no primeiro tempo, antes de João Mário empatar com outro pênalti aos 17 da segunda etapa, garantindo aos visitantes uma parte merecida dos pontos.

Mbappé encontrou a rede com um chute de voleio a quatro minutos do final, mas seu chute foi descartado por conta de um impedimento claro.

🤔 Biggest result on Tuesday? ✅ Man City and Real Madrid through to the round of 16! #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 11, 2022

O resultado deixou o PSG na liderança do grupo com oito pontos depois quatro jogos, à frente do Benfica por conta do critério gols marcados.

A Juventus é a terceira do grupo com três pontos, à frente do Maccabi Haifa, mesmo depois de ter sido derrotada por 2 a 0 pela equipe israelense mais cedo na terça-feira (11).

No Grupo F, o Real Madrid empatou com o Shakhtar Donetsk nos acréscimos do segundo tempo, com um gol de Rudiger após um bonito passe de Toni Kroos, frustrando o que seria um resultado histórico para a equipe ucraniana, que vencia desde o primeiro minuto da etapa final.

Apesar de também empatar com o Copenhagen por 0 a 0 pelo Grupo G, o Manchester City garantiu a classificação para a fase eliminatória do torneio. A outra partida do grupo foi mais um empate por 1 a 1 entre Borussia Dortmund e Sevilla. O Sevilla abriu o marcador com Tanguy Nianzou, mas sofreu o empate com Jude Bellingham.

O Chelsea venceu o Milan por 2 a 0 na Itália em jogo válido pelo Grupo E, com gols de Jorginho, em cobrança de pênalti, e de Pierre-Emerick Aubameyang.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.