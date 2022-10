ANA lança portal do sistema sobre barragens

A Agência Nacional de Águas lançou hoje (10) o portal do Novo Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB), durante um seminário online direcionado a entidades, empreendedores e servidores públicos.

O sistema é formado por um cadastro consolidado de informações sobre barragens de usos múltiplos da água, de geração de energia elétrica, de contenção de resíduos industriais e de contenção rejeitos de mineração. O propósito do sistema é reduzir a ocorrência de acidentes com barragens. Trata-se de um sistema de coleta e tratamento de dados sobre barragens.

O novo SNISB teve sua performance melhorada para que o acesso aos dados das mais de 23 mil barragens seja mais rápido. Além disso, as mudanças foram implementadas para traduzir a segurança de barragens para qualquer pessoa que acesse o sistema. O portal do novo SNISB pode ser acessado na página do sistema.

“A nossa ideia é integrar os nossos sistemas, deixando-os mais acessíveis à sociedade, melhorando a experiência do usuário e melhorando a disponibilização de informações”, explicou o diretor da ANA Vitor Saback. O portal permite a consulta de uma barragem, com acesso a seus dados técnicos, como altura e capacidade, e a entidade fiscalizadora dessa barragem, entre outras informações.