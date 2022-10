Festival reúne cantores no Santuário Nacional de Aparecida

O Festival da Padroeira reúne cantores da música brasileira no Santuário Nacional de Aparecida, cidade a 168 quilômetros da capital paulista. O evento ocorre, em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, nos dias 8 e 10 de outubro, após dois anos suspenso, devido à pandemia de covid-19.

Os espetáculos começam neste sábado (8), a partir das 20h55, com a cantora e apresentadora da TV Aparecida, Mariângela Zan, e a cantora, compositora e intérprete de MPB Joanna, entre outros convidados. O tributo à Padroeira do Brasil será realizado na Tribuna Dom Aloísio Lorscheider.

Na noite de segunda-feira (10), o Festival da Padroeira traz show do cantor Daniel, com apresentação da orquestra do Projeto de Educação Musical do Santuário de Aparecida (Pemsa). O evento tem início às 20h55, na Tribuna do Pátio das Palmeiras.

Outros artistas convidados se juntam ao cantor Daniel, no Santuário Nacional, na segunda-feira, para homenagear a padroeira do Brasil: Alexandre Pires, Maurício Manieri, Thiago Arancam, Luiza Possi, Elba Ramalho e Liah Soares já confirmaram presença na produção da festa.