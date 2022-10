Sabotagem “maliciosa e direcionada” interrompe ferrovias da Alemanha

Cabos que são vitais à rede ferroviária foram intencionalmente cortados em dois locais, o que causou uma interrupção de quase três horas no serviço ferroviário no norte da Alemanha na manhã deste sábado. Autoridades chamaram o incidente de ato de sabotagem, sem identificar quem poderia ter sido responsável.

A polícia federal está investigando o incidente, disse a ministra do Interior, Nancy Faeser, acrescentando que o motivo ainda não está claro.

A interrupção foi um sinal de alerta, após a Otan e a União Europeia ressaltarem, no último mês, a necessidade de proteger a infraestrutura crítica, após o que classificaram como atos de sabotagem nos oleodutos de gás Nord Stream.

“Está claro que essa foi uma ação direcionada e maliciosa”, afirmou o ministro do Transporte, Volker Wissing, em uma entrevista coletiva.

Uma fonte da área de segurança afirmou que havia muitas causas possíveis, desde roubo de cabos – o que é frequente – a um ataque direcionado.

Omid Nouripour, líder do Partido Verde, que faz parte da coalizão federal do chanceler Olaf Scholz, disse que qualquer um que ataque infraestrutura crítica do país receberá uma “resposta decisiva”.

“Não seremos intimidados”, escreveu, no Twitter.

Caos antes da eleição

“Por causa da sabotagem a cabos que são indispensáveis ao tráfego ferroviário, a Deutsche Bahn teve que interromper o fluxo de trens no norte durante esta manhã por quase três horas”, afirmou a operadora estatal ferroviária em comunicado.

A Deutsche Bahn (DB) havia anteriormente culpado um problema técnico com comunicações de rádio pela interrupção. A revista Der Spiegel disse que o sistema de comunicações caiu aproximadamente às 6h40, horário local. Às 11h06, a DB tuitou que o tráfego havia sido restaurado, mas alertou para cancelamentos e atrasos de trens.

A interrupção afetou os serviços ferroviários nos Estados da Baixa Saxônia e Schlewsig-Holstein, além das cidades-estado de Bremen e Hamburgo, com efeito em viagens internacionais para Dinamarca e Holanda.

O incidente aconteceu um dia antes da eleição estadual na Baixa Saxônia, na qual os Sociais-Democratas de Scholz caminham para manter o poder, e o Partido Verde deve dobrar a sua parcela de votos, segundo as pesquisas.

As filas cresceram rapidamente nas estações da linha principal, incluindo Berlim e Hannover, enquanto as telas de partidas mostravam muitos serviços adiados ou cancelados.