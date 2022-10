Coluna de Cinema: superprodução Pássaro Branco estreia em todo o país

Uma das grandes estreias da semana, em todas as salas de cinema do Brasil, é, sem dúvida, a superprodução Pássaro Branco.

Uma curiosidade: o filme é a segunda adaptação para o cinema da autora R.J Palacio, após o grande sucesso do livro e filme Extraordinário.

Agora, em Pássaro Branco, conhecemos Julian, um menino que tem a vida mudada após ser expulso da escola, e a avó, que decide contar sua história de coragem e amor que aconteceu durante a juventude, quando a França foi ocupada na Segunda Guerra Mundial.

Um filme emocionante para todas as idades!

A história de Santo Antônio Maria Claret

Outra indicação é a cinebiografia do padre católico espanhol Antônio Maria Claret, fundador da congregação dos missionários claretianos: O Santo de Todos: Vida e Missão de Santo Antônio Maria Claret.

Com estreia em todo o Brasil, o filme conta uma história pouco conhecida, mostrando a trajetória do padre Claret, que foi canonizado em 1950 pelo Papa Pio XII, e morreu aos 62 anos, sempre procurando acolher todos os necessitados.

Cine Brasília sob nova direção

Um dos mais tradicionais cinemas do Brasil, o Cine Brasília entra em novo ciclo neste mês, retomando as atividades em gestão compartilhada entre o governo do Distrito Federal e a Box Cultural, organização da sociedade civil sediada na capital federal.

Para marcar a abertura do novo ciclo, o Cine Brasília exibiu na quinta-feira o filme Noites Alienígenas, grande vencedor do Festival de Cinema de Gramado e primeiro longa-metragem produzido no Acre.

O Cine Brasília tem programação diária e oferece entradas a preços populares (R$ 20 e R$ 10), pelo site ingresso.com. Os ingressos também são vendidos no próprio Cine Brasília.

Documentário na TV Brasil

Agora uma dica da TV Brasil para este fim de semana: o documentário Traço Livre: O Quadrinho Independente no Brasil.

Apresentado pelo ator e roteirista Felipe Folgosi, que escreve o roteiro do filme junto com o diretor Jun Sakuma, o documentário apresenta um panorama do universo da arte sequencial das histórias em quadrinhos independentes.

É imperdível, neste domingo, às 23h na TV Brasil.

Um festival só para crianças

Dia das Crianças chegando e também a 21 ° edição da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, totalmente gratuita, online e presencial.

São 77 curtas e oito longas com exibição programada até o dia 22 deste mês – o número é um recorde e reflete o bom momento da produção de filmes para crianças.

A largada para a programação adulta do festival, ainda nesta sexta-feira (7), será com o lançamento do livro Cidade, Gênero e Infância, que aborda três grandes temas – território e a criança; o brincar e o espaço público; e a transformação da comunidade – e coloca luz sobre um dos compromissos fundamentais da sociedade: zelar pelo desenvolvimento saudável das crianças mais novas.

Além disso, a publicação traz dados recentes que mostram a dura realidade brasileira, em que 44,7% das crianças de até 6 anos vivem em lares abaixo do nível de pobreza. Já o cinema pode ser um veículo que traz esperança e ajuda a formular outras hipóteses de vida por meio da arte.

Toda programação está disponível no site da mostra.