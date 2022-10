Com alta cobertura vacinal, São Paulo encerra vacinação em parques

A prefeitura de São Paulo decidiu encerrar a oferta de vacinas aos domingos em parques e na Avenida Paulista. A última ação foi realizada no fim de semana passado. A decisão foi tomada considerando a alta taxa de cobertura vacinal de covid-19 e a redução da procura pelos postos.

A vacinação seguirá nas 470 Unidades Básicas de Saúde de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 19h. Aos sábados, os usuários devem buscar as AMAs (Assistência Médica Ambulatorial) integradas com Unidades Básicas de Saúde (UBS), no mesmo horário.

Além do imunizante contra a covid-19, estão disponíveis vacinas contra poliomielite, meningite, gripe e HPV, entre outras doenças que fazem parte do Programa Municipal de Imunizações (PMI), da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Números

Foram aplicadas na capital mais de 35 milhões de doses contra a covid-19, sendo quase 12 milhões relativas à primeira dose e pouco mais de 11 milhões da segunda dose. Além disso, foram usadas mais de 364 mil doses do imunizante com aplicação única. Esses números indicam uma cobertura vacinal de 110,7% na dose 1 e 107,5% para dose 2 e dose única.

Em relação às doses adicionais, a primeira aplicação alcançou 84,1% do público-alvo, com pouco mais de oito milhões de doses. A segunda dose adicional foi utilizada em 3,9 milhões de pessoas, o que representa 55,7% de cobertura. Essa aplicação tem como público-alvo pessoas acima de 35 anos.

O serviço de imunização em parques e em pontos da Avenida Paulista começou em 29 de agosto de 2021 e aplicou mais de 346 mil doses contra a covid-19. Também foram feitas aplicações de mais de 26 mil doses contra outras doenças, incluindo pólio e influenza.

Campanha

A secretaria lembra que foi prorrogado o prazo da campanha de vacinação contra a poliomielite e a multivacinação para crianças e adolescentes de 0 a 15 anos de idade. A ação segue até 30 de outubro.

Na campanha de multivacinação, são disponibilizados imunizantes como tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), varicela, BCG, pentavalente, vacina inativada poliomielite (VIP), vacina oral poliomielite (VOP), pneumo 10, rotavírus, meningo C, meningo ACWY, hepatites A e B, febre amarela, DTP (difteria, tétano e coqueluche), dupla adulto, HPV e influenza, vírus causador da gripe.