O tempo deverá permanecer chuvoso no Rio de Janeiro até o final de semana, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão para o domingo (2), quando ocorre o primeiro turno das eleições, é de tempo nublado na maior parte do dia, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Segundo o Inmet, a temperatura mínima nos próximos dias na cidade chega a 15 graus Celsius (°C) na sexta (30) e no sábado (1º) e a máxima, a 22°C ,no domingo.

Na manhã de hoje (28), o Inmet emitiu um aviso amarelo por conta da previsão de chuvas intensas, nesta quarta e quinta-feira (29), em áreas do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. O acumulado das chuvas pode chegar a 50 mm em 24 horas com ventos de até 60 quilômetros por hora (km/h)

O aviso amarelo significa uma situação meteorológica potencialmente perigosa. O instituto recomenda cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico e que a população mantenha-se informada sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário.

De acordo com o monitoramento feito pelo Alerta Rio, na tarde de hoje, o estágio operacional da cidade era de normalidade e a probabilidade de deslizamentos, baixa.

A previsão para amanhã (29) é de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura deverá variar entre 18°C e 20°C.