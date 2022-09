Em Minas, torcidas organizadas entram em confronto na Fernão Dias

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada na manhã desta quarta-feira (28) para intervir em uma briga de torcidas organizadas do Cruzeiro e do Palmeiras, Km 592 da BR-381, a Rodovia Fernão Dias, no município de Cosmópolis de Minas.

Segundo informações da PRF, o confronto entre torcedores deixou quatro baleados. Os feridos foram socorridos e atendidos em uma unidade de saúde de Oliveira (MG), e já foram liberados. Outro torcedor do Palmeiras foi encaminhado para atendimento na mesma cidade, mas seu estado de saúde não foi informado.

Segundo as apurações da PRF, cinco ônibus com torcedores do Cruzeiro interceptados na BR-381, na altura do município de Perdões (MG) estão retornando, com escolta policial, para Belo Horizonte(MG). A equipe mineira, que disputa o Campeonato Brasileiro da Série B, enfrenta a Ponte Preta, em Campinas (SP). Era para lá que se dirigiam os ônibus de torcedores.

Já os torcedores do Palmeiras se dirigiam de ônibus de São Paulo para Belo Horizonte, onde o clube paulista enfrenta o Atlético Mineiro nesta quarta-feira. A partida será no Mineirão e é válida pelo Campeonato Brasileiro da Série A.

A possível arma de fogo usada no confronto ainda não foi localizada pelas autoridades e ninguém foi detido até o momento. Equipes da PRF e da Polícia Militar de Minas Gerais ainda atuam na apuração da ocorrência, que segue em andamento.

Nas redes sociais, a Máfia Azul, principal torcida organizada do Cruzeiro, publicou nota sobre o episódio, dizendo que sofreu uma emboscada.

“Hoje aconteceu um fato lamentável onde precisamos agir em legítima defesa para defender a integridade de todos que estão presentes para acompanhar o espetáculo de logo mais em Campinas, onde o Cruzeiro enfrenta a Ponte Preta. O planejamento de uma caravana é pensado com cautela e, nesse planejamento que escolhemos para hoje, foi sair às 6h do dia do jogo, pois, pelo tempo de viagem, sabíamos que a caravana que vinha de São Paulo e foi divulgada com saída à 0h, já teria chegado em BH, quando, no decorrer da viagem somos surpreendidos, por torcedores do Palmeiras na estrada, em uma emboscada, onde portavam até arma de fogo, que acabou ferindo ocupantes da nossa caravana”, diz a postagem.