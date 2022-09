Inglaterra e Alemanha empatam em 3 x 3 na Liga das Nações

A seleção inglesa irá à Copa do Mundo depois de uma sequência de seis partidas sem vitórias, mas com pelo menos algum orgulho e confiança restaurados após um emocionante empate por 3 x 3 em casa com a Alemanha na Liga das Nações nesta segunda-feira (26).

O apático time de Southgate perdia por 2 x 0, depois de um pênalti convertido por Ilkay Gundogan e de um excelente chute de Kai Havertz a menos de 20 minutos do final, e vaias começaram a soar no Estádio de Wembley na última partida do Grupo A3.

Mas respondeu de forma emocionante, com gols de Luke Shaw e Mason Mount em um intervalo de quatro minutos, empatando o jogo com os primeiros gols da Inglaterra com bola rolando em suas últimas 5 partidas.

O pênalti convertido por Harry Kane aos 38 minutos da segunda etapa, após uma falta de Nico Schlotterbeck sobre Jude Bellingham, parecia ter dado à Inglaterra uma vitória moralizadora.

Mas a Alemanha, que vive fase fraca antes da Copa do Catar, mostrou que não pode ser subestimada, e empatou com Havertz, que aproveitou uma falha do goleiro Nick Pope aos 42 minutos da etapa final.

Bukayo Saka quase marcou o gol da vitória para a Inglaterra no final em um lance de contra-ataque, mas a bola parou na ponta dos dedos do arqueiro alemão Ter Stegen.

A Inglaterra termina no último lugar do grupo, com três pontos, atrás da Alemanha com sete, e da Hungria, que ficou com 10 pontos após perder em casa por 2 x 0 para a Itália, que ficou na liderança com 11 pontos e se classificou para a fase final da Liga das Nações.

