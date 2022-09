Mundial de Basquete Feminino: definição para as quartas sai amanhã

A Copa do Mundo de Basquete Feminino, que está sendo disputada até 1º de outubro na Austrália, define na noite desta segunda-feira (22) e madrugada de terça-feira (26) os quatro últimos classificados para as quartas de finais da competição. Jogam nesta rodada Porto Rico e Coreia, Estados Unidos contra Bósnia e Herzegovina, Mali e Canadá, Sérvia contra França e Austrália e Japão.

No Grupo A, três países já se classificaram para a próxima fase – Estados Unidos (4-0), China (3-1), Bélgica (3-1). Disputam a última vaga Porto Rico (1-3), Coreia (1-3) e, com chances remotas, Bósnia e Herzegovina. Os classificados do grupo B já estão definidos: Canadá, França, a anfitriã Austrália (todos com campanha 3-1) e Sérvia (2-2). Completam o grupo Japão (1-3) e Mali.

Os Estados Unidos é o favorito ao título e também o país que acumula o maior número de conquistas. Além das norte-americanas, apenas Brasil e Austrália já conquistaram uma medalha de ouro em um mundial feminino de basquete.