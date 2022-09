Palmeiras derrota Corinthians e conquista Brasileiro sub-20

O Palmeiras conquistou o título do Campeonato Brasileiro sub-20, neste domingo (25) na Neo Química Arena, em São Paulo, após derrotar o seu arquirrival Corinthians por 1 a 0 com gol de um dos jogadores mais promissores de sua base, o atacante Endrick.

🟢 IMPONENTE E CAMPEÃO! ⚪ O #MaiorCampeãoDoBrasil é também o maior campeão nacional Sub-20 nas principais competições organizadas pela CBF! 🏆 Copa do Brasil Sub-20 (2019)

🏆🏆 Brasileiro Sub-20 (2018 e 2022)#AvantiPalestra#CriasDaAcademia pic.twitter.com/JzjuFuouju — SE Palmeiras (@Palmeiras) September 25, 2022

Esta é a segunda oportunidade na qual o Verdão levanta o caneco da competição (após ficar com o título em 2018), o que garante a sua presença na Supercopa do Brasil Sub-20, competição que reúne os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil da categoria.

Em uma partida muito disputada, na qual o Timão contou com o apoio de sua apaixonada torcida, o gol da vitória saiu aos 18 minutos do segundo tempo, quando Endrick recebeu a bola no meio-campo, avançou até a entrada da área e bateu colocado, no cantinho, para superar o goleiro adversário.

“O Palmeiras aprendeu a trabalhar com excelência na base. A tendência é que continuemos revelando e conquistando, porque essas duas coisas, na minha opinião, estão interligadas. Se você forma bem, naturalmente as conquistas irão aparecer”, declarou o técnico do Palmeiras, Paulo Victor, após o título.