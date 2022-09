Tite diz que Brasil mostrou equilíbrio mesmo com quinteto ofensivo

O técnico Tite elogiou a atuação do Brasil na vitória de 3 a 0 sobre Gana, nesta sexta-feira (23) no estádio Océane, em Le Havre (França), o penúltimo compromisso da seleção brasileira antes do início da próxima Copa do Mundo. Segundo o treinador, a equipe canarinho mostrou equilíbrio mesmo começando o confronto com um quinteto ofensivo.

“A utilização de uma ou de outra formação vamos estudar dependendo do jogo. Podemos variar […]. Lembra que vocês comentaram lá atrás sobre um time ofensivo [com um quinteto de ataque formado por Lucas Paquetá, Neymar, Raphinha, Richarlison e Vinícius Júnior]? Mas foi um time equilibrado”, declarou Tite.

Nessa formação um jogador recebeu um elogio especial do comandante do Brasil na entrevista coletiva após a partida, o atacante Richarlison, que jogou como um autêntico camisa 9, marcando dois gols: “O Richarlison cheira a gol, ele não quer saber, quer finalizar. Ele quer ir para o gol”.

Após o jogo contra Gana, o Brasil volta a entrar em campo na próxima da próxima terça-feira (27), quando mede forças com a Tunísia, no Parque dos Príncipes, em Paris, a partir das 15h30 (horário de Brasília).