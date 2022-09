Roger Federer encerra sua vitoriosa carreira no tênis

O tenista suíço Roger Federer colocou um ponto final em sua vitoriosa carreira na noite desta sexta-feira (23) em uma partida de duplas ao lado do espanhol Rafael Nadal, que terminou em derrota por 4/6, 7/6 (7/2) e 11/9 para os norte-americanos Jack Sock e Frances Tiafoe na Laver Cup (competição por equipes), que está sendo disputada em Londres (Inglaterra).

It’s been a night – and morning – to remember. To the Laver Breaker we go.#LaverCup pic.twitter.com/wEsKOofn6R — Laver Cup (@LaverCup) September 23, 2022

Apesar de terminar sua trajetória no tênis profissional com um revés, Roger Federer deixou claro que esse foi um dia muito especial. “Estou muito feliz, não triste. É muito bom estar aqui. Mesmo com todas as partidas, não me senti nervoso. A partida foi incrível e é demais jogar com Rafa [Nadal] no mesmo time e ter todos comigo”, declarou o suíço.

A decisão de encerrar uma vitoriosa carreira de 24 anos (que inclui a conquista de 20 títulos de Grand Slam) foi tomada por causa de um problema no joelho direito que não permitia mais que Federer atuasse no nível que considerava ideal.

E, em sua última entrevista como jogador profissional, Federer deixou claro que sempre atuou por amor ao esporte, e não para alcançar sucesso: “Nunca joguei para ter uma carreira de sucesso, mas era para jogar tênis e passar tempo com meus amigos. Foi uma caminhada incrível, e faria tudo novamente”.