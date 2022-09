Com gols de Mbappé e Giroud, França bate a Áustria na Liga das Nações

A França manteve vivas suas esperanças de permanecer na primeira divisão da Liga das Nações da Uefa, com gols de Kylian Mbappé e Olivier Giroud para garantir uma vitória em casa por 2 a 0 sobre a Áustria nesta quinta-feira (22).

Mbappé abriu o placar com outro gol impressionante, driblando em diagonal e finalizando com força após um erro de passe dos austríacos. Giroud, que novamente mostrou ao técnico Didier Deschamps que pode ser mais do que uma terceira opção para o ataque, selou de cabeça a vitória da atual campeã mundial.

A França, que viaja para a Dinamarca no domingo, subiu para o terceiro lugar no Grupo 1 com cinco pontos após cinco jogos.

Na outra partida do grupo, a líder Croácia bateu a Dinamarca em Zagreb por 2 a 1 e chegou aos 10 pontos. Os croatas abriram o placar com o zagueiro Borna Sosa, sofreram o empate com um belo gol de Christian Eriksen, e fecharam a conta com Lovro Majer dois minutos depois.

Pelo Grupo 4, a Bélgica venceu o País de Gales por 2 a 1 com uma boa atuação de Kevin De Bruyne. O meia do Manchester City (Inglaterra) marcou um gol e criou a jogada que terminou no gol de Michy Batshuayi. A seleção belga é a segunda da chave, com 10 pontos.

A Holanda venceu a Polônia por 2 a 0 fora de casa e lidera o mesmo Grupo 4 com 13 pontos. Os holandeses estão invictos na competição, e contaram com gols de Cody Gakpo e Steven Bergwijn para vencerem a partida.

