TST instala totens para ampliar acesso à Justiça do Trabalho

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) começou a instalar hoje (22) totens interativos em cidades do interior do país. A medida permitirá que os cidadãos acessem eletronicamente os serviços prestados pela Justiça do Trabalho. O primeiro equipamento foi instalado na prefeitura de Itaberaí, em Goiás.

Com os aparelhos, será possível verificar o andamento de processos, descobrir a localização da vara trabalhista mais próxima, informar-se sobre os direitos e deveres dos trabalhadores e obter dicas de saúde e segurança no trabalho.

Também estão disponíveis canais para denúncias e para adesão ao programa de conciliação de dívidas trabalhistas.

Segundo o TST, o equipamento também será instalado em Macaíba, no Rio Grande do Norte, e em Serrinha, na Bahia. Os totens serão instalados em prefeituras, bancos e órgãos públicos.

*Com informações do TST