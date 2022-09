Maracanã será palco do jogo final da Copa do Brasil

A final da Copa do Brasil terá o seu capítulo final no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, definiu nesta terça-feira (20) a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com o sorteio dos mandos de campo da decisão da competição.

Ficou definido que o primeiro jogo da final entre Flamengo e Corinthians, marcado para o dia 12 de outubro, será disputado na Neo Química Arena, em São Paulo. Com isso, o jogo de volta terá como palco o estádio do Maracanã, no dia 19 de outubro.

A grande #FinalCopaDoBrasil entre a Fiel e a Nação. 🏆👊 Vai começar na @NeoQuimicaArena e tudo acaba no @maracana! 🤯 Quem será o grande campeão? #CopaIntelbrasDoBrasil pic.twitter.com/k43XMRor5g — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) September 20, 2022

“Desejo que sejam dois grandes jogos, que valorizem o futebol brasileiro, que sejam competitivos, que sejam decididos de fato pelos protagonistas, que são os jogadores”, afirmou o técnico do Timão, o português Vítor Pereira.

O comandante do Rubro-Negro, Dorival Júnior, também expressou a expectativa de uma grande decisão de Copa do Brasil: “O que definirá a sorte de um campeonato como esse é a competência das equipes. Dois grandes times que disputarão clássicos maravilhosos. Espero que tenhamos partidas leais em campo, que sejam definidas pela competência de cada uma das equipes e que tenhamos a responsabilidade de fazer um grande espetáculo para o público”.