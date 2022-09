Mônaco se mantém no calendário da Fórmula 1 para temporada 2023

A Fórmula 1 terá um recorde de 24 corridas em 2023, com o Grande Prêmio de Mônaco mantido após algumas incertezas sobre seu futuro.

BREAKING: The Monaco Grand Prix will be on the F1 race calendar until at least 2025 🙌#F1 pic.twitter.com/IfOQ2dJ3VM — Formula 1 (@F1) September 20, 2022

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou a aprovação do calendário nesta terça-feira (20), com uma corrida noturna em Las Vegas marcada para estrear como a penúltima prova da temporada, em novembro, e o terceiro GP nos Estados Unidos.

O Brasil sedia a antepenúltima corrida, em 5 de novembro, no circuito de Interlagos, em São Paulo.

O Barein abrirá a temporada em 5 de março, com Abu Dhabi recebendo a prova final em 26 de novembro.

“A presença de 24 corridas no calendário do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA [Federação Internacional de Automobilismo] de 2023 é mais uma evidência do crescimento e do apelo do esporte em escala global”, disse o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem.

“A adição de novos locais e a manutenção de eventos tradicionais destacam a boa administração do esporte pela FIA”, acrescentou.

Introducing the 2023 F1 Calendar 👀 Get set for a record-breaking 24 races next season!#F1 pic.twitter.com/t6Jl521H1G — Formula 1 (@F1) September 20, 2022

Veja o calendário da F1 para 2023:

5 de março – Barein

19 de março – Arábia Saudita (Jeddah)

2 de abril – Austrália (Melbourne)

16 de abril – China (Xangai)

30 de abril – Azerbaijão (Baku)

7 de maio – Miami

21 de maio – Emilia Romagna (Ímola)

28 de maio – Mônaco

4 de junho – Espanha (Barcelona)

18 de junho – Canadá (Montreal)

2 de julho – Áustria (Spielberg)

9 de julho – Grã-Bretanha (Silverstone)

23 de julho – Hungria

30 de julho – Bélgica (Spa-Francorchamps)

27 de agosto – Holanda (Zandvoort)

3 de setembro – Itália (Monza)

17 de setembro – Cingapura

24 de setembro – Japão (Suzuka)

8 de outubro – Catar

22 de outubro – Estados Unidos (Austin)

29 de outubro – México

5 de novembro – Brasil (Interlagos)

18 de novembro – Las Vegas

26 de novembro – Abu Dhabi

