Tufão Nanmadol atinge ilha japonesa de Kyushu

O tufão Nanmadol atingiu, neste domingo, a ilha de Kyushu, a maior do extremo sul do Japão. A Agência Meteorológica do Japão (JMA) alerta sobre vendavais e ondas altas.

O 14º tufão da temporada, que enfraqueceu à medida que se aproximou de Kyushu, está trazendo chuvas em níveis recordes, disse a JMA, que alertou para o risco de transbordamento dos rios.

O sul de Kyushu pode receber 400 mm de chuva nas próximas 24 horas e rajadas de vento de até 235 quilômetros por hora, neste domingo, enquanto a região central de Tokai pode receber 300 mm de chuva, prevê a agência.

O tufão causou danos no sul de Kyushu, derrubando um ponto de ônibus na prefeitura de Miyazaki e quebrando janelas em um salão de jogos em Kagoshima, segundo a emissora pública NHK.

Operadoras ferroviárias e companhias aéreas cancelaram serviços e a rede de lojas de conveniência Seven-Eleven fechou temporariamente cerca de 950 lojas. A Toyota disse que deixará a produção ociosa em três fábricas na segunda-feira.

*Reportagem de Sam Nussey, Maki Shiraki e Ritsuko Shimizu

