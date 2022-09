Furacão Fiona se aproxima de Porto Rico com ventos fortes e chuva

A tempestade Fiona ganhou força e tomou a forma de furacão enquanto se aproxima de Porto Rico neste domingo (18), ameaçando atingir o território dos Estados Unidos com inundações e deslizamentos de terra com risco de vida à população, de acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC, da sigla em inglês) dos Estados Unidos.

A tempestade, que já foi responsabilizada por uma morte, estava a cerca de 80 quilômetros ao sul da cidade de Ponce, no sul de Porto Rico, com ventos máximos sustentados de 130 quilômetros por hora, ultrapassando o limite que a torna um furacão, disse o NHC.

Chuvas torrenciais e deslizamentos de terra também estão previstos para a República Dominicana à medida que a tempestade avança para o noroeste.

“Na previsão, o Fiona passará por Porto Rico nesta tarde ou à noite”, disse o NHC em uma atualização às 11h no horário local (12h, no horário de Brasília).

*É proibida a reprodução deste conteúdo.