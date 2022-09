Exposição imersiva Oceano sem Fronteiras estreia no AquaRio

As exposições imersivas estão em alta e agora chegou a vez do ecossistema marinho receber a sua. Um “mergulho” é o que proporciona a exposição Oceano Sem Fronteiras, aberta para visitação até o dia 11 de dezembro no Aquário Marinho do Rio, o AquaRio. Mas, mais do que isso, a mostra propõe reflexões sobre a importância de garantir uma relação saudável com os mares.

Por meio de projeções, o público poderá visitar o fundo do mar e interagir com seres marinhos. Em 170 metros quadrados, vai encontrar ainda mapas e painéis com conteúdos sobre a necessidade de conservar a biodiversidade dos oceanos.

Oceano Sem Fronteiras oferece informações sobre economia oceânica, o litoral brasileiro, a relação dos humanos com o mar, além de alertar para problemas que afetam a biodiversidade. O visitante poderá aprender sobre as consequências da pesca predatória e do acúmulo de plástico nos oceanos, por exemplo.

A exposição ocorre dentro da Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, que iniciou em 2021 e vai até 2030. Proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU), a iniciativa tem o objetivo de conscientizar a população em todo o mundo sobre a importância dos oceanos e mobilizar atores públicos, privados e sociedade civil para promover ações que favoreçam a sustentabilidade dos mares.

A visitação ocorre das 9h às 17h durante a semana e das 9h às 18h nos finais de semana. Os ingressos, a partir de R$ 10, podem ser adquiridos aqui

*Estagiária sob supervisão de Mário Toledo.