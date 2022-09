Fogo atinge terminal de óleo e navio petroleiro na Venezuela

Um incêndio começou em um terminal petrolífero na Venezuela, neste sábado, quando uma mangueira usada para fornecer gasolina a um navio petroleiro se soltou, disse o ministro do petróleo do país, Tareck El Aissami.

O fogo, que ocorreu no começo do sábado em um dos ancoradouros do terminal de Guaraguao, localizado na costa leste da Venezuela, foi apagado pouco depois, mas também afetou o petroleiro Larko, com bandeira do Panamá, e interrompeu as operações do terminal, segundo fontes marítimas. Nenhum ferimento foi relatado. O navio afetado foi afastado do terminal.

Manuel Ferreira, prefeito da cidade costeira de Lecheria, perto de Puerto la Cruz, também confirmou o incidente.

O terminal de Guaraguao, operado pela empresa estatal PDVSA lida principalmente com combustível para uso doméstico.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.