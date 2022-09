Mundo se unirá para funeral da rainha Elizabeth, diz organizador

O funeral de Estado da rainha Elizabeth II unirá pessoas de todo o mundo, disse hoje (15) a autoridade responsável pelo enorme evento cerimonial, o conde marechal Edward Fitzalan-Howard, duque de Norfolk, encarregado de ocasiões de Estado. Milhares de pessoas permanecem na fila por horas para passar pelo caixão da monarca.

Líderes mundiais se reunirão na segunda-feira (19) para o funeral de Elizabeth, rainha por 70 anos.

O caixão está atualmente no antigo Westminster Hall de Londres, onde milhares esperam pacientemente na fila para prestar as últimas homenagens à rainha mais longeva do Reino Unido.

“Esses eventos estão ocorrendo no contexto de uma onda de tristeza, afeto e gratidão, na Commonwealth e em todo o mundo“, disse Edward Fitzalan-Howard.

“A rainha ocupou posição única e eterna em todas as nossas vidas. É nosso objetivo e acreditamos que o funeral de Estado e os eventos dos próximos dias unirão as pessoas em todo o mundo“, afirmou a repórteres.

Enquanto ele falava, a fila para ver o caixão da rainha se estendia por mais de 6,5 quilômetros ao longo da margem sul do Rio Tâmisa, cruzando a Ponte Lambeth próxima de Westminster Hall.

O rei Charles, que voltou para casa em Highgrove, no Sul da Inglaterra, após agitada agenda de eventos desde a morte de Elizabeth, aos 96 anos, na quinta-feira passada (8), e seus três irmãos – a princesa Anne e os príncipes Andrew e Edward – farão vigília silenciosa nesta sexta-feira à noite.

Autoridades britânicas esperam que cerca de 750 mil pessoas visitem o caixão da rainha até as 6h30 (horário local) de segunda-feira.

Alguns são de outros países e deixaram as malas em hotéis próximos para se juntar aos que se deslocam lentamente pelo Westminster Hall. Entre os presentes estavam a ex-primeira-ministra Theresa May e seu marido Philip, que curvaram suas cabeças diante do caixão enquanto passavam com integrantes do público.

Amy Tsai, de 24 anos, disse que viajou de Taiwan, em maio, e participou das comemorações do jubileu da rainha, em junho, na capital escocesa, Edimburgo.

“Agora estou esperando na fila para vê-la. Estou chocada”, afirmou.

*(Reportagens adicionais de Farouq Suleiman, Alistair Smout, Michael Holden, William James, Kate Holton, Kylie MacLellan e Elizabeth Piper)

