Técnico do PSG elogia desempenho de Neymar no início da temporada

O técnico do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, elogiou o trabalho de Neymar nesta terça-feira (13) após o excelente início de temporada do brasileiro.

O PSG viaja para enfrentar o Maccabi Haifa na quarta-feira (14) para o segundo jogo do Grupo H da Liga dos Campeões e poderá contar com o que parece ser a melhor versão de Neymar no time francês.

🆗🎙️💬 Christophe Galtier a aussi évoqué #MACPSG lors de la traditionnelle conférence d’avant match. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 13, 2022

O atacante de 30 anos, que não mostrou todo o seu potencial nas temporadas anteriores, já marcou oito gols e deu seis assistências em sete jogos do Campeonato Francês.

Ele também deu uma linda assistência na vitória do PSG por 2 a 1 sobre a Juventus na estreia da Liga dos Campeões na última terça-feira (6).

“Não somos apenas eu e minha comissão. Ele teve uma percepção depois da última temporada, em que estava com desempenho inferior”, disse Galtier em entrevista coletiva na terça-feira (13). “Ele tem objetivos muito altos. Começou a temporada em forma, muito em forma. Temos tentado colocá-lo nas melhores condições possíveis. Ele é um criador, um artista e quando está bem fisicamente, retribui muito”. “Ele é um jogador que tem trabalhado muito, tanto ofensivamente quanto defensivamente”, completou.

Entre o formidável trio formado por Neymar, Kylian Mbappé e Lionel Messi, o brasileiro tem sido o jogador que mais tem feito o trabalho defensivo, provando ser uma peça essencial do sistema de alta pressão de Galtier.

Seus esforços serão mais do que bem-vindos na quarta-feira, já que os campeões franceses estarão sem o defensor Presnel Kimpembe, que, com uma lesão muscular, ficará fora por até seis semanas, disse o clube.

O PSG está em segundo no Grupo H, atrás do Benfica, que viaja para encarar a Juventus, pelo saldo de gols.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.