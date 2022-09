Piloto Felipe Drugovich é campeão mundial de Fórmula 2

O piloto paranaense Felipe Drugovich confirmou a conquista do título mundial de Fórmula 2 neste sábado (10). O palco foi o Autódromo de Monza, na Itália. Guiando um carro da equipe holandesa MP Motorsport, ele se tornou o primeiro brasileiro campeão da história da Fórmula 2, a última categoria antes da Fórmula 1.

Antes da corrida, o brasileiro de Maringá (PR) tinha uma folga de 69 pontos na liderança da tabela de classificação em relação ao rival Theo Pourchaire. Felipe Drugovich largou em 12º e teve que abandonar a corrida depois de uma batida nos primeiros instantes da prova. O piloto francês também largava no meio do pelotão, em 14º, e precisava chegar pelo menos em quinto para adiar a decisão do título. Pourchaire tentou uma corrida de recuperação, mas finalizou apenas em 17º, sem marcar pontos. Assim, a festa verde e amarela estava garantida com três provas de antecedência. A corrida sprint foi vencida por Juri Vips da Hitech, seguido por Frederik Vesti companheiro de equipe de Pourchaire na ART, e fechando o pódio o piloto da Prema Jehan Daruvala.

🏆 CAMPEÃO 🏆 FELIPE DRUGOVICH – @FORMULA2 CHAMPION! An amazing season for the Brazilian racer sees him win the title with a round spare.#F2 pic.twitter.com/lPGHBPBkC4 — Formula 1 (@F1) September 10, 2022

“Foi uma corrida estranha. Não tínhamos muito o que fazer depois da curva 4 porque eu fui empurrado para a grama e obrigado a abandonar”, disse Felipe Drugovich à própria equipe de assessoria de imprensa. “Fechar o campeonato assim é diferente, mas muito bom também, porque mostramos que fomos fortes ao longo do ano. Agora vamos nos preocupar em conquistar também o campeonato de equipes”.

Na temporada, o brasileiro venceu a corrida da Arábia Saudita, as duas provas em Barcelona, a prova principal em Mônaco e em Zandvoort, nos Países Baixos. Dos seis campeões da Fórmula 2, quatro chegaram à F1: Charles Leclerc (2017), George Russell (2018), Mick Schumacher (2020) e Oscar Piastri (2021).